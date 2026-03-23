Weniger Straftaten im Kanton Bern im Jahr 2025

Keystone-SDA

Die Zahl der Straftaten ist im Kanton Bern im vergangenen Jahr gesunken. Das geht aus der Kriminalstatistik 2025 hervor, welche die Kantonspolizei am Montag präsentierte.

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(Keystone-SDA) Die Polizei verzeichnete etwa weniger Entreiss-, Einschleich-, Taschen- und Trickdiebstähle. Auch stellte sie weniger Einbrüche in Fahrzeuge fest. Die Zahl der Einbruchdiebstähle stieg hingegen an.

Deutlich rückläufig war auch der Anteil der Beschuldigten aus den Maghreb-Staaten, wie die Polizei vor den Medien bekanntgab.

Nach einem starken Anstieg in den Vorjahren stabilisierte sich die Zahl der digital begangenen Straftaten. Auch die Zahl der schweren Gewalttaten blieb stabil. Sexualdelikte hingegen nahmen zu, ebenfalls sogenannte Hate Crimes, sprich Straftaten gegen LGBTIQ-Personen.

Erfolge verzeichnete die Polizei bei der Bekämpfung von Menschenhandel und Prostitution, wie es weiter hiess.