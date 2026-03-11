Weniger Verkehrsunfälle – aber mehr Verkehrsdelikte in Zürich

Keystone-SDA

Die Zürcher Strassen sind im vergangenen Jahr etwas sicherer geworden: Die Zahl der Verkehrsunfälle ist leicht zurückgegangen. Allerdings gab es auffallend viele Fälle von schweren Verkehrsdelikten mit tödlichen Folgen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Zürich registrierte im vergangenen Jahr 9494 Unfälle, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das sind 1,1 Prozent weniger als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre. 297 Personen wurden auf den Zürcher Strassen schwer verletzt, das sind 8 Prozent weniger als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

23 Personen verloren vergangenes Jahr bei einem Verkehrsunfall ihr Leben, gleich viele wie im Jahr 2024.

Waghalsige Überholmanöver

Was der Kantonspolizei auffällt: Vergangenes Jahr gab es einen Anstieg der schweren Verkehrsdelikte, also wenn Lenker die Verkehrsregeln absichtlich missachten und einen Unfall mit Schwerverletzten und Toten in Kauf nehmen. 2025 wurden vier Personen bei solchen Verkehrsdelikten getötet, zwei weitere kamen wegen waghalsiger Überholmanöver ums Leben.