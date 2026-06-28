Wenn das Wankdorf zur Bühne für Schwingen, Musik und anderes wird

Keystone-SDA

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Am kommenden Sonntag findet im Stadion Wankdorf das Bernisch Kantonale Schwingfest statt. Fast immer sind dort die Young Boys die Hauptattraktion, doch in den vergangenen Jahrzehnten bot die Arena auch immer wieder anderen Protagonistinnen und Protagonisten eine Bühne.

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(Keystone-SDA) SCHWINGEN: Gleich zweimal diente das alte Wankdorfstadion als Austragungsort für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf). 1945 fand hier das 50-jährige Jubiläumsfest statt. 1998 gastierte das Esaf erneut im Wankdorf. Der strahlende Sieger war damals der erst 19-jährige Jörg Abderhalden.

MUSIK: Elton John, AC/DC, Bruce Springsteen, Céline Dion, Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, Bon Jovi, Depeche Mode, Genesis, Justin Bieber, Pink, Imagine Dragons, Coldplay, Herbert Grönemeyer – immer wieder füllten namhafte Acts das Wankdorf, die Auflistung ist nicht abschliessend. Diesen Sommer allerdings steht kein Konzert auf dem Programm. 2027 werden die Toten Hosen erwartet.

EISHOCKEY: Der SC Bern gegen die SCL Tigers im Wankdorf – bereits zweimal fand hier das Tatzenderby unter freiem Himmel statt. 2007 und 2019 wurde auf dem Rasen ein Eishockey-Rink aufgebaut. Beim ersten dieser beiden Spiele schauten 30’076 Personen zu – im europäischen Eishockey bedeutete das damals einen Rekord.

FC THUN: Geht es um das 2005 erbaute neue Wankdorf, ist früher oder später der FC Thun das Thema. Der Klub brachte in jenem Jahr erstmals die Champions League ins Stadion. Er bezwang hier Sparta Prag, verlor knapp gegen Arsenal und schlug sich gegen Ajax Amsterdam trotz Niederlage beachtlich.

FUSSBALL: Nebst YB und dem FC Thun erlebte das Wankdorfstadion etliche weitere bedeutende Nachmittage und Abende mit dem runden Leder im Zentrum. Dazu zählen etwa der legendäre WM-Final von 1954, als Deutschland 3:2 gegen das hoch favorisierte Ungarn gewann, die Europameisterschaften 2008 und 2025 sowie zahlreiche Cupfinals.

BOXEN: 2012 verteidigte Wladimir Klitschko im Wankdorf seine WM-Gürtel im Schwergewicht gegen den US-Amerikaner Tony Thompson. Der Ukrainer siegte durch technischen K.o. in der sechsten Runde.

RELIGION: Das Wankdorf beherbergte mehrfach religiöse Anlässe. 1960 predigte der weltberühmte Evangelist Billy Graham vor mehreren Tausend Menschen, 1959 belegten die Zeugen Jehovas das Stadion gleich mehrere Tage und 2010 feierten bei Regenwetter rund 24’000 Personen den Christus-Tag.

TOUR DE FRANCE: Nicht im, aber unmittelbar vor dem Stadion endete 2016 eine Etappe der Tour de France. Vor der Kulisse des Wankdorfs gewann der damalige Weltmeister Peter Sagan die Etappe im Sprint. Nach einem Ruhetag in der Bundesstadt fuhr das Feld mit dem Ziel Finhaut-Emosson VS vor dem Stadion los.