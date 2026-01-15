Werkhof in Reinach BL wird für knapp 10 Millionen Franken erneuert

Keystone-SDA

Der Werkhof in Reinach BL wird für knapp zehn Millionen Franken erneuert. Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag eine entsprechende Vorlage der Regierung mit 73 zu 7 Stimmen ohne Enthaltungen angenommen.

(Keystone-SDA) Das Gebäude soll für den Erdbebenfall ertüchtigt werden, wie der Regierungsvorlage zu entnehmen ist. Zudem solle das Dach saniert und eine Photovoltaikanlage darauf installiert werden. Die Arbeiten sollen während laufendem Betrieb durchgeführt werden.

Laut einer Untersuchung des Hochbauamts zur Erdbebensicherheit weist das Betriebs- und Bürogebäude des Werkhofs «erhebliche strukturelle Defizite» auf, wie es weiter heisst. Die Sicherheit im Ereignisfall sei nicht gegeben und die sachgerechte Unterbringung von Material nicht gewährleistet.