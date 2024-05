Weströhre des Gotthard-Basistunnels soll im Herbst in Betrieb gehen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In der bei einer Entgleisung im August 2023 stark beschädigten Weströhre des Gotthard-Basistunnels dürften die Züge ab September wieder verkehren können. Einen genauen Termin für die vollständige Inbetriebnahme des Tunnels gibt es derzeit aber noch nicht.

Dies gab die SBB am Freitag an einer Medienkonferenz in der Multifunktionsstelle Faido bekannt. Dort war am 10. August 2023 ein Güterzug entgleist. Dabei wurden das Gleis auf einer Länge von sieben Kilometern und das Spurwechseltor stark beschädigt.

Die Gleisanlagen seien erneuert, sagte Tom Gut von der SBB Infrastruktur. Derzeit werde das neue Spurwechseltor eingebaut.

Ein entgleister Güterwagen hatte das Tor, das die beiden Tunnelröhren trennt, teilweise durchschlagen. Derzeit trennt ein provisorisches Tor die Tunnelröhren. Das Tor ist vor allem für den Brandschutz wichtig. Es wird nur in den Fällen geöffnet, in denen ein Zug von der einen in die andere Röhre wechseln muss.

Die Arbeiten am Spurwechseltor dürften Mitte Juni abgeschlossen sein. Dann wird der reparierte Tunnel mit Testfahrten auf Herz und Nieren geprüft. Nachdem das Bundesamt für Verkehr die Anlage abgenommen hat, folgt vor der offiziellen Inbetriebnahme ein Probebetrieb, bei dem auch kommerzielle Züge eingesetzt werden.