Wey-Umzug zieht am Güdismontag durch die Stadt Luzern

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern ist bereit für den zweiten grossen Fasnachtsumzug. Nach der Tagwache ist am Montagnachmittag um 14.00 Uhr der grosse Wey-Umzug durch die Stadt Luzern gestartet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Angekündigt sind 47 Nummern, wobei sich wie jedes Jahr auch «wilde» Nummern unter den Tross schmuggeln. Viele bunt verkleidete Narren freuen sich entlang der Umzugsroute auf den knapp zweistündigen Auftritt der Wagenbauer und Guuggenmusigen.

Angeführt wird der Umzug von Wey-Zunftmeister «Berto» Margraf in der Kutsche, gefolgt vom grünen Frosch mit Krone, der Symbolfigur der Wey-Zunft. Dazu kam es, weil 1925 anstelle des sonst bunten Fasnachtsumzugs einzig der Wagen der Fritschizunft durch die Strassen rollte. Heute ist der Wey-Umzug quasi identisch mit dem Fritschiumzug am Schmutzigen Donnerstag.

Begonnen hatte der Güdismontag in der Stadt Luzern um 6 Uhr mit der Tagwache der Wey-Zunft, der wegen des starken Regens heuer nur 1500 Personen beiwohnten, wie die Luzerner Polizei schätzte.