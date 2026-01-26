Wichtiger Hinweis an die Redaktionen

1 Minute

(Keystone-SDA) Werte Kundinnen und Kunden

Wir bitten Sie, das mit der Meldung rdn004/rdb007 vom Freitag, 23. Januar 2026 (Titel: «Falsche Handwerker» sind im Kanton Solothurn auf Diebestour) verlinkte Bild nicht zu verwenden, respektive auszuwechseln, wenn Sie die Meldung inklusive Bild auf Ihren Portalen verwendet haben. Das von uns mitgelieferte Bild darf in diesem Zusammenhang nicht als Symbolbild verwendet werden.

Weil die Meldung und das Bild bereits vor drei Tagen publiziert worden sind, können wir die Meldung nicht nochmals in den Dienst geben.

Wir entschuldigen uns für den Fehler und die Unannehmlichkeiten – und bitten um Verständnis. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Freundliche Grüsse

Keystone-SDA-ATS AG