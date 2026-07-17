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Wie Menschen Igeln, Rehen und anderen Wildtieren helfen können

Ein Insekten-freundlicher Garten, Igel nur in Ausnahmefällen füttern, Rücksicht auf Waldtiere und Fische nehmen - der Mensch kann die Wildtiere im heissen und trockenen Sommer auf vielfältige Weise unterstützen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Rasen nicht kurz schneiden

Wer den Garten mit einheimischen Sträuchern und Hecken bepflanzt, Totholz, Ast- und Laubhaufen liegen lässt, für Schattenplätze sorgt, auf den kurz geschnittenen Rasen verzichtet oder auf dem Balkon Töpfe mit Wildblumen setzt, schafft beste Bedingungen für Igel und Vögel und ihre Futtertiere, die Insekten.

Wasserschalen für Igel aufstellen

An geschützten Stellen flache Schalen mit Wasser für Igel aufstellen. Für Vögel, Amphibien und Insekten Steine oder Äste als Einstiegs- und Sitzhilfen in die Schale legen. Das Wasser spätestens alle drei Tage wechseln, damit sich keine Mückenlarven entwickeln.

Keine Futterstellen einrichten

Keine Jungigel füttern, sondern allenfalls nur abgemagerte, erwachsene Igelmütter für eine beschränkte Zeit, um sie beim Wurf zu halten. Dauerfutterstellen locken weitere Igel oder Füchse an, was das Risiko erhöht, dass Krankheiten übertragen werden respektive dass Jungtiere ihren Feinden ausgesetzt sind.

Keine Milch für Igel

Als Igelfutter eignet sich am besten Insektenfutter wie Heimchen oder Soldatenfliegenlarven. Steht dieses nicht zur Verfügung, ist auch Katzenfutter ohne Getreide und mit einem hohen Proteinanteil möglich, aber nur für kurze Zeit. Keinesfalls Milch anbieten, da Igel laktoseintolerant sind.

Keine Drohnen steigen lassen

Rücksicht auf Waldtiere nehmen, da aufgeschreckte Rehe und Co. mehr Energie verbrauchen, schneller Durst bekommen und wieder Wasserstellen suchen müssen. Das heisst: Auf den Wegen bleiben, Hunde an die Leine nehmen, keine Drohnen steigen lassen, keine Nachtaktivitäten, Brandrisiko vermeiden.

Nicht in Bächen mit wenig Wasser baden

Nicht in Flüssen und Bächen mit niedrigen Wasserständen baden. Dies stört gestresste Fische, die nicht in tiefere Lagen ausweichen können, zusätzlich.

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