Wieder zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat am Samstagmorgen zwischen Erstfeld und Göschenen UR erneut eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Für Reisende in Richtung Süden bedeutete das Wartezeiten von bis zu einer Stunde und 50 Minuten.

Die Länge des Staus vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels hatte sich am Freitagabend zunächst etwas verkürzt, wie aus Meldungen des Touring Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X hervorging. Bereits am Freitagmittag staute sich die Blechkolonne in Richtung Süden auf zehn Kilometern.

Auch in Richtung Norden war am späten Freitagabend Geduld gefragt. Der Verkehr zwischen Quinto und Airolo TI staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von zwei Kilometern, wie der TCS mitteilte.