The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Wiener Staatsoper eröffnet Saison mit gratis Festkonzert

Keystone-SDA

Keine Kleiderordnung, aufgelockerte Stimmung und kein Eintritt: Tausende Menschen haben in Wien einen Opernabend der etwas anderen Art genossen. Die Wiener Staatsoper eröffnete am Sonntag ihre Saison mit einem gratis Festkonzert unter freiem Himmel.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Angebot sei ein Versuch, «das Haus für alle zu öffnen – vor allem für neue Zuhörer», hiess es in einer Erklärung der Staatsoper.

Mehrere Weltklasse-Sängerinnen und -Sänger traten bei dem Konzert auf, darunter die lettische Mezzosopranistin Elina Garanca, der deutsche Tenor Jonas Kaufmann, die finnische Sopranistin Camilla Nylund und der französische Tenor Benjamin Bernheim.

Garanca lobte die Botschaft des Konzerts. «Ich finde es wirklich toll, dass das Haus einen Schritt auf das Publikum zugeht, anstatt ständig auf dieses zu warten», sagte die weltbekannte Opernsängerin. Sie hoffe, das Festkonzert werde zu einer jährlichen Tradition.

Viele der Besucherinnen und Besucher im Wiener Burggarten sassen während des Konzerts auf Picknick-Decken. Noch vor Konzertbeginn wurde der überfüllte Park aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft