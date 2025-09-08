Wiener Staatsoper eröffnet Saison mit gratis Festkonzert

Keystone-SDA

Keine Kleiderordnung, aufgelockerte Stimmung und kein Eintritt: Tausende Menschen haben in Wien einen Opernabend der etwas anderen Art genossen. Die Wiener Staatsoper eröffnete am Sonntag ihre Saison mit einem gratis Festkonzert unter freiem Himmel.

(Keystone-SDA) Das Angebot sei ein Versuch, «das Haus für alle zu öffnen – vor allem für neue Zuhörer», hiess es in einer Erklärung der Staatsoper.

Mehrere Weltklasse-Sängerinnen und -Sänger traten bei dem Konzert auf, darunter die lettische Mezzosopranistin Elina Garanca, der deutsche Tenor Jonas Kaufmann, die finnische Sopranistin Camilla Nylund und der französische Tenor Benjamin Bernheim.

Garanca lobte die Botschaft des Konzerts. «Ich finde es wirklich toll, dass das Haus einen Schritt auf das Publikum zugeht, anstatt ständig auf dieses zu warten», sagte die weltbekannte Opernsängerin. Sie hoffe, das Festkonzert werde zu einer jährlichen Tradition.

Viele der Besucherinnen und Besucher im Wiener Burggarten sassen während des Konzerts auf Picknick-Decken. Noch vor Konzertbeginn wurde der überfüllte Park aus Sicherheitsgründen geschlossen.