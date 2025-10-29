Wil SG plant neue Bahnhofsumgebung für 64,5 Millionen Franken

Der Stadtrat von Wil SG hat für die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes und der Allee einen Bruttokredit von 64,5 Millionen Franken beantragt. Davon sollen rund 28 Millionen Franken Bund, Kanton und die Appenzeller Bahnen übernehmen, wie aus dem Antrag an das Stadtparlament hervorgeht.

(Keystone-SDA) Die Baupläne beinhalten hauptsächlich einen Bushof auf dem Bahnhofplatz, die Umgestaltung der an den Bahnhofplatz angrenzenden Allee und die Verschiebung der Perrons der Frauenfeld-Wil-Bahn. Das Projekt sieht unter anderem auch eine unterirdische Velostation vor.

Der Kreditantrag kommt ins Wiler Stadtparlament. Voraussichtlich im Herbst 2026 findet gemäss Bericht des Stadtrats eine Volksabstimmung statt. Der Start der voraussichtlich fünfjährigen Bauzeit ist nach dem Auflage- und Bewilligungsverfahren für anfangs 2029 vorgesehen.