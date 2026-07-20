The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Wildhut vergrämt Wolf im Jagdbanngebiet Schwarzhorn

Keystone-SDA

Ein Wolf hat in der Nacht auf Freitag im eidgenössischen Jagdbanngebiet Schwarzhorn bei Schattenhalb ein Kalb so schwer verletzt, dass das Tier notgetötet werden musste. Die Berner Wildhut reagiert zum Schutz der Nutztiere nun mit Vergrämungsmassnahmen und intensiviertem Monitoring mittels Fotofallen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies teilte die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern am Montag mit. Ein Wildhüter geht aufgrund des Verletzungsbildes davon aus, dass ein Wolf das Kalb verletzt hat. Eine DNA-Probe soll nun Klarheit bringen.

Stärkere Massnahmen sind trotz einer laufenden Abschussverfügung in der Region nicht möglich, wie es weiter hiess. Das Bundesrecht verbietet den Abschuss von Wölfen in eidgenössischen Jagdbanngebieten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft