Windböen reissen Teil des Dachs der Esaf-Tribüne weg

Starke Sturmböen haben am Donnerstagnachmittag einen Teil des Dachs der Tribüne des Eidgenössischen Schwingfestes (Esaf) in Mollis GL weggerissen. Betroffen war etwa die Hälfte eines der sechs Tribünenabschnitte. Personen kamen nicht zu schaden.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Veranstalter waren auf solche Witterungsereignise vorbereitet», sagte Esaf-Sprecherin Tina Wintle auf Anfrage zu einem Bericht von blick.ch. Das Dach sei beschädigt worden, als bereits Vorbereitungen für dessen Abbau liefen.

Konstruiert und gebaut wurde die Arena vom international tätigen Thurgauer Bühnen- und Gerüstebauer Nüssli. In einer kurzen gemeinsamen Stellungnahme erklärten Nüssli und die Esaf-Verantwortlichen: «Das Sicherheitskonzept griff sofort, die Arbeiten an diesem Bereich waren bereits vor Eintreffen der Gewitterfront eingestellt und das Gelände geräumt.»

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ging am vergangenen Sonntag zu Ende. Rund eine halbe Million Zuschauer wohnten dem Fest bei.

