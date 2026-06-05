Wingsuit-Pilot bei Absturz in Vouvry VS tödlich verunglückt

Keystone-SDA

Ein 29-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Wingsuit-Unfall im Gebiet des Walliser Kraftwerks Chavalon bei Vouvry im Unterwallis ums Leben gekommen. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

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(Keystone-SDA) Zwei Wingsuit-Piloten starteten gegen 10.45 Uhr in La Suche auf einer Höhe von rund 1540 Metern, wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Gemeinsam flogen sie in Richtung Les Evouettes, wo die Landung vorgesehen war,

Als er die Landezone erreichte und feststellte, dass sein Begleiter fehlte, alarmierte einer der beiden Piloten die Rettungskräfte. Der leblose Körper des 29-jährigen Schweizers wurde am frühen Nachmittag gefunden.