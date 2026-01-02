The Swiss voice in the world since 1935
Winterchaos legt Schiphol lahm – Hunderte Flüge gestrichen

Keystone-SDA

Ein Wintereinbruch in den Niederlanden hat zum Ausfall von hunderten Flügen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol geführt. Ausserdem seien hunderte weitere Flüge verspätet, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur ANP.

(Keystone-SDA) Wie der Flughafen mitteilte, komme es aufgrund einer Kombination aus winterlichem Wetter, der Windrichtung und der nötigen Enteisung von Flugzeugen zu Verspätungen und Flugstreichungen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM verwies auf Schneefall und starken Wind als Grund für die Behinderungen.

