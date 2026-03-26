Winterthur bringt das Licht des Südens in die Villa Flora

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Das Kunst Museum Winterthur hat in der Villa Flora die neue Ausstellung "Tout est lumière" präsentiert. Ab Samstag macht sie das mediterrane Licht grosser Meister erlebbar.

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(Keystone-SDA) Die Ausstellung «Tout est lumière – Cezanne, van Gogh, Matisse und die Maler des Südens» widmet sich der französischen Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts, wie das Kunst Museum Winterthur am Donnerstag mitteilte.

Sie zeigt, wie es Künstler wie Paul Cezanne, Vincent van Gogh, Pierre Bonnard und Henri Matisse aus den grauen Städten an die sonnendurchflutete Mittelmeerküste zog. An der Riviera fanden sie zu neuen Ausdrucksformen und trieben den Aufbruch in die Moderne voran.

Die Schau ist zugleich eine Hommage an das Sammlerehepaar Hedy und Arthur Hahnloser, die ab 1923 ihre Winter in Cannes verbrachten und in engem Austausch mit den Künstlern standen. Ihre Sammlung brachte das Leuchten des Südens schliesslich nach Winterthur. Die sonnigen Landschaften und Gemälde sind bis zum 30. August 2026 in der Villa Flora zu sehen.