Winterthur erwartet 947 zusätzliche Schulkinder innert 10 Jahren

Keystone-SDA

Die Stadt Winterthur rechnet bis zum Schuljahr 2034/35 mit einer Zunahme von 947 Schulkindern. Das entspricht 48 zusätzlichen Schulklassen. Damit genug Platz für alle Schülerinnen und Schüler da ist, will Winterthur nun rund eine halbe Milliarde Franken in Bauprojekte stecken.

(Keystone-SDA) Bereits in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Schulkinder in Winterthur um fast 20 Prozent gewachsen, wie die Stadt Winterthur am Freitag mitteilte. Auch wenn das Wachstum in den kommenden zehn Jahren nicht mehr in demselben Tempo weitergeht, brauchen die Winterthurer Schulen mehr Platz. Zum Beginn des Schuljahres 2024/25 zählte die Stadt Winterthur 12’610 Schulkinder.

Neben den Investitionen von rund einer halben Milliarde Franken in Projekte für Schul- und Betreuungsräume sollen auch die bestehenden Räumlichkeiten effizienter genutzt werden. Zu diesem Zweck wurde eine Projektgruppe eingesetzt, welche Lösungsansätze prüft. Dabei geht es unter anderem um die Mehrfachnutzung von Schul- und Betreuungslokalitäten, die Umnutzung von Spezialräumen oder den Ausbau von Wald- und Naturkindergärten sowie Sportmöglichkeiten im Freien.