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Winterthur sagt Töss-Stafette wegen Hitze ab

Wegen der grossen Hitze hat Winterthur die Töss-Stafette vom nächsten Dienstag abgesagt. Am Lauf nehmen jeweils rund 3000 Schülerinnen und Schüler teil.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Da körperliche Aktivitäten im Freien bei Hitze der Stufe 3 möglichst vermieden werden sollten, sagte das Organisationskomitee (OK) die Stafette ab, wie es am Freitag mitteilte. «Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Teilnehmenden haben oberste Priorität», heisst es weiter.

Das OK habe die Situation und verschiedene Massnahmen zur sicheren Durchführung der Veranstaltung sorgfältig geprüft. Trotz diverser Vorkehrungen könne die Gesundheit und Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie aller weiteren Beteiligten unter den gegebenen Bedingungen aber nicht ausreichend gewährleistet werden.

Der Anlass wird ersatzlos gestrichen. Die nächste Ausgabe findet erst im Juni 2027 statt. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Hitzetagen und Hitzewellen will das OK prüfen, welche organisatorischen Massnahmen für zukünftige Austragungen sinnvoll sind. «Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit einer zeitlichen Anpassung des Veranstaltungsprogramms», schreibt das OK.

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