Winterthurer Initiative «Allmend Grüzefeld für alle» kommt zustande

Keystone-SDA

Die Winterthurer EVP-Volksinitiative "Allmend Grüzefeld für alle" ist zustande gekommen: Von den 1265 geprüften Unterschriften sind 1154 gültig, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. 1000 gültige Unterschriften sind für das Zustandekommen nötig.

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(Keystone-SDA) Die Initiative fordert vom Stadtrat, dass dieser die Allmend Grüzefeld in eine «öffentliche Freifläche mit vielfältigen Nutzungen» verwandelt, inklusive Begrünung und Schatten. Heute wird die Freifläche zwischen den Stadtteilen Mattenbach und Seen hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt.

Im Richtplan ist eine öffentliche Nutzung eigentlich bereits vorgesehen. Die EVP will die Umsetzung jedoch beschleunigen und verhindern, dass der Stadtrat das Anliegen auf später verschiebt.