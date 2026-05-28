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Winterthurer Messerangreifer stammt aus Islamistenszene

Keystone-SDA

Der 31-jährige Messerangreifer, der am Donnerstag drei Passanten in Winterthur angegriffen und verletzt hat, stammt offenbar aus der islamistischen Szene. Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) bezeichnet die Tat als "Terrorakt".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Verdächtigen handelt es sich um einen schweizerisch-türkischen Doppelbürger. Er ist polizeilich bekannt: Er war einer der Beschuldigten im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die An’Nur-Moschee in Winterthur. Damals wurde er wegen Verstoss gegen das IS-Verbot zur Anzeige gebracht. Der Mann hat psychische Probleme und war auch in der psychiatrischen Klinik.

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