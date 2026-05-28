Winterthurer Messerangreifer stammt aus Islamistenszene

Keystone-SDA

Der 31-jährige Messerangreifer, der am Donnerstag drei Passanten in Winterthur angegriffen und verletzt hat, stammt offenbar aus der islamistischen Szene. Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) bezeichnet die Tat als "Terrorakt".

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(Keystone-SDA) Beim Verdächtigen handelt es sich um einen schweizerisch-türkischen Doppelbürger. Er ist polizeilich bekannt: Er war einer der Beschuldigten im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die An’Nur-Moschee in Winterthur. Damals wurde er wegen Verstoss gegen das IS-Verbot zur Anzeige gebracht. Der Mann hat psychische Probleme und war auch in der psychiatrischen Klinik.