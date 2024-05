Winterthurer Polizei nimmt mutmasslichen Fackelwerfer fest

(Keystone-SDA) Die Polizei hat einen mutmasslichen Fackelwerfer festgenommen, der an den Ausschreitungen in Winterthur vom 28. April beteiligt gewesen sein soll. Es handelt sich um einen 26-jährigen Schweizer.

Der Verdächtige sei am Dienstag in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Genf festgenommen worden, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch mit. Der Servette-Fan wurde inzwischen nach Winterthur überführt. Er sei polizeilich befragt und der Staatsanwaltschaft übergeben worden.

Nach dem Cupspiel FC Winterthur – Servette FC vom 28. April warfen mindestens zwei Servette-Fans Leuchtfackeln in Zuschauerreihen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.