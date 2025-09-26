Winterthurer Polizei verhaftet mutmassliche Schläger-Truppe
Die Stadtpolizei Winterthur hat fünf mutmassliche Schläger verhaftet, die am 25. Mai nach der Veltemer Dorfet zwei 18-jährige Männer verprügelt haben sollen. Einer der jungen Männer musste damals von der Ambulanz ins Spital gebracht werden.
(Keystone-SDA) Ein Teil der Verdächtigen ist noch minderjährig. Die Beschuldigten müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft respektive vor der Staatsanwaltschaft verantworten, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.