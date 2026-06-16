Winterthurer Stadtrat beantragt Kredit für Technorama-Sanierung

Keystone-SDA

Der Winterthurer Stadtrat hat einen Beitrag von vier Millionen Franken an die Erneuerung des Technoramas beantragt. Das Stadtparlament muss noch zustimmen.

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(Keystone-SDA) Das Swiss Science Center Technorama benötigt eine grundlegende Modernisierung. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 60 Millionen Franken, wie das Departement Präsidiales am Dienstag mitteilte. Mit den vier Millionen Franken will die Stadtregierung einen Beitrag an das Ausflugsziel leisten.

Nach mehr als 40 Jahren Betrieb müssen das Gebäude, die gesamte Haustechnik sowie die Infrastruktur für die Gäste saniert werden. Dabei geht es insbesondere um die Anpassung an aktuelle Standards bei der Energieeffizienz, der Kapazität und der Sicherheit.

Geöffnet während der Bauzeit

Die Verantwortlichen planen die Umsetzung der Baumassnahmen unter dem Projektnamen «Technorama 2050» für die Jahre 2027 bis zur geplanten Wiedereröffnung Mitte 2030. Die Baubewilligung liegt bereits seit vergangenem Oktober vor. Die Ausstellung mit ihren über 500 Experimentierstationen soll während der gesamten Sanierung dank Provisorien zugänglich bleiben.

Die Deckung der restlichen 56 Millionen Franken stützt sich auf mehrere Pfeiler. So hat der Kanton Zürich finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt, unter der Bedingung, dass die Stadt Winterthur ebenfalls Gelder spricht. Die restliche Finanzierung will die zuständige Stiftung über Drittmittel und Eigenleistungen sicherstellen.