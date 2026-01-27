Wirbel in Italien um Auftritt von Rapper bei Olympia-Show

Keystone-SDA

In Italien sorgt der geplante Auftritt des Rappers Ghali bei der Eröffnungsfeier der bevorstehenden Olympischen Winterspiele für Wirbel. Die rechtspopulistische Regierungspartei Lega kritisierte den Auftritt des italienischen Künstlers mit tunesischen Wurzeln.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Es ist wirklich unglaublich, bei der Eröffnungszeremonie einen Israel-Hasser und Feind des Mitte-Rechts-Lagers zu haben», zitierte die Nachrichtenagentur Ansa aus Parteikreisen. Die Eröffnungsfeier findet am 6. Februar statt.

Ghali ist für seine propalästinensischen Positionen bekannt. Bei einem Auftritt beim Sanremo-Musikfestival vor zwei Jahren sagte er nach seiner Gesangseinlage «Stoppt den Genozid!» und sorgte damit für heftige Kontroversen. Israels Botschafter in Rom warf dem Rapper damals vor, «Hass und Provokationen» zu verbreiten. Der öffentlich-rechtliche Sender Rai, in dem das Festival übertragen wird, distanzierte sich später von Ghalis Ausspruch.

Scharfe Kritik von Regierungspartei

Die Regierungspartei Lega befürchtet, die Eröffnungsfeier mit weiteren Stars könne politisiert werden. «Die Winterspiele werden eine aussergewöhnliche Visitenkarte für Italien vor den Augen der Welt sein, ein Ereignis, das durch jahrelange harte Arbeit Wirklichkeit wurde», hiess es. «Italien und die Spiele verdienen einen Künstler, keinen propalästinensischen Fanatiker.»

Italiens Sportminister Andrea Abodi betonte, die Eröffnungsshow sei auf Respekt ausgerichtet. Dies schliesse Risiken «freier Interpretation» einzelner Künstler aus. Die Opposition übt an der Debatte jedoch Kritik. «Die Angriffe gegen Ghali sind völlig inakzeptabel: Auf der einen Seite Minister Abodi, der eine präventive Zensur wünscht, auf der anderen Seite die Lega, die ihn mit Beleidigungen angreift», hiess es von der sozialdemokratischen PD-Partei.

Mariah Carey und Andrea Bocelli treten auch auf

Ghali selbst äusserte sich bisher nicht zu der Debatte um seinen Auftritt bei der grossen Show am 6. Februar, mit der die Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo offiziell eröffnet werden. Auftreten werden dort auch US-Sängerin Mariah Carey, Star-Tenor Andrea Bocelli sowie die Italienerin Laura Pausini.