Wer kriegt die Sitze im Berner Bundesparlament? In einem Jahr wird entschieden.

In weniger als einem halben Jahr finden in der Schweiz die nationalen Wahlen statt. Für welche Partei würden Sie sich heute entscheiden? Nehmen Sie teil an der SRG-Umfrage, die erstmals den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern offen steht.

Premiere: Die Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft SRG führt das bekannte Wahlbarometer bei den kommenden Schweizer Parlamentswahlen erstmals auch für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern durch.

Sie finden die Umfrage hier unter diesem Linkexterner Link.



Sind Sie Schweizerin oder Schweizer mit Wohnsitz im Ausland? Nehmen Sie daran teil. Es ist eine einmalige Chance, die Stimme und die Befindlichkeiten der Fünften Schweiz auch in der Heimat hörbar zu machen.

Um eine gut abgestützte Aussage über die politische Haltung und die Wahlabsichten der Fünften Schweiz machen zu können, sollen möglichst viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer daran teilnehmen.

Allzu viel Zeit bleibt ihnen aber nicht - die Umfrage läuft bis Sonntag, den 26. Mai.

Die Fragen nehmen bloss etwa 10 Minuten in Anspruch. Die Ergebnisse der Umfrage werden in den kommenden Wochen auf swissinfo.ch publiziert. Die Teilnahme an der Befragung ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.



Es ist uns ein grosses Anliegen, auf swissinfo.ch Ihnen und Ihren Ansichten und Erlebnissen in Form von Porträts, Anekdoten und Geschichten eine Plattform zu geben. (swissinfo.ch)

