Wirtschaftsminister Parmelin: «Wir hatten ein sehr gutes Gespräch»

Keystone-SDA

Wirtschaftsminister Guy Parmelin zeigte sich nach dem Besuch in Washington und den Gesprächen über die Zölle optimistisch. "Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und konnten fast alle Punkte klären", sagte der Bundesrat zu "Radio SRF".

2 Minuten

(Keystone-SDA) Sobald man diese Punkte endgültig geklärt habe, werde man weiter informieren. Nach US-Angaben sei der Wirtschaftsminister aus Termingründen lediglich kurz vor die Medien getreten. Auch ein an den Gesprächen beteiligter US-Beamter habe von einem „sehr positiven“ Treffen gesprochen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Laut dieser anonymen Quelle seien sich die Schweizer „sehr bewusst über die Notwendigkeit, die Handelsungleichgewichte zu verringern“. Entsprechende Pläne seien vorgelegt worden, habe der Beamte hinzugefügt und durchblicken lassen, dass die Zölle auf Schweizer Produkte gesenkt werden könnten.

Washington erwarte von Bern eine Senkung bestimmter Zölle auf US-Produkte sowie einen Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse, etwa von Regulierungen, die den Marktzugang für Waren aus den USA erschweren könnten.

«Gespräche auf verschiedenen Ebenen»

Gemeinsam mit Staatssekretärin Helene Budliger Artieda reiste Parmelin in der Nacht auf Donnerstag nach Washington. Dort fanden am Nachmittag (Ortszeit) Gespräche „auf verschiedenen Ebenen“ statt, sagte Markus Spörndli, Sprecher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Unter anderem traf Parmelin den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, wie das WBF bereits am Mittwoch bekanntgab. Es handelte sich um das dritte Treffen von Parmelin mit den US-Behörden innerhalb weniger Monate, um die seit August geltenden Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Produkte zu verhandeln.