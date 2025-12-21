Witkoff nennt Ukraine-Gespräche «produktiv und konstruktiv»

Keystone-SDA

Während dreitägiger Verhandlungen in Florida haben die USA und die Ukraine auch separat ohne europäische Vertreter über Wege zu einem Ende des Ukraine-Kriegs gesprochen. Man habe sich über multilaterale Sicherheitsgarantien und US-Sicherheitsgarantien unterhalten, schrieben der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, in wortgleichen Posts auf X. Gesprächsthema war auch die Weiterentwicklung eines Plans, wie das von Russland seit fast vier Jahren angegriffene Land sich wirtschaftlich entwickeln soll.

In den vergangenen drei Tagen hätten in Florida zudem «eine Reihe produktiver und konstruktiver Treffen» stattgefunden, an denen neben der Ukraine und der USA auch europäische Partner teilgenommen hätten. «Die Ukraine bekennt sich weiterhin uneingeschränkt zu einem gerechten und dauerhaften Frieden», hiess es. Neben Witkoff nahm für die USA Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an den Gesprächen teil.

Zuvor hatte der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew gesagt, die Gespräche mit US-Vertretern seien zufriedenstellend verlaufen. «Die Diskussionen werden konstruktiv geführt», sagte der Berater von Kremlchef Wladimir Putin laut der russischen Staatsagentur Tass vor Reportern.