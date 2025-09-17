The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Witwe: Nawalny wurde in Russland vergiftet

Keystone-SDA

Der vor rund eineinhalb Jahren in russischer Haft verstorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Witwe vergiftet worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Labors in zwei Ländern hätten unabhängig voneinander die aus Russland geschmuggelten biologischen Proben Nawalnys untersucht, sagte Julia Nawalnaja in einem auf Youtube veröffentlichten Video. «Die Labors beider Länder sind zum Schluss gekommen: Alexej wurde umgebracht, konkret vergiftet.»

Nawalnaja sagte nicht, welche Labore die sterblichen Überreste ihres Mannes untersuchten und in welchen Ländern sich diese befinden. Auch die genauen Ergebnisse der Untersuchungen – etwa welches Gift eingesetzt worden sein soll – gab sie nicht preis. Stattdessen forderte sie die Veröffentlichung der Laborberichte. Es blieb zunächst auch unklar, in wessen Auftrag die Laboruntersuchungen durchgeführt worden waren.

Nawalnaja erhob auch Vorwürfe an westliche Politiker. Diese hätten ihr gesagt, dass eine Veröffentlichung «aus politischen Erwägungen» verschoben werde. Es sei nötig, endlich klar zu benennen, mit welchem Gift Kremlchef Wladimir Putin Nawalny habe töten lassen, sagte sie.

Härtester Gegner Putins

Nawalny war der bekannteste Kritiker Putins in Russland. Im August 2020 überlebte er nur knapp einen Giftanschlag mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok, für den er anschliessend den russischen Geheimdienst FSB verantwortlich machte. Er wurde auf Bitten Nawalnajas nach Deutschland überstellt und dort in einem Berliner Spital behandelt.

Die russischen Behörden nahmen den Politiker direkt nach seiner Rückkehr im Januar 2021 nach Russland fest. Ihm wurde zunächst der Verstoss gegen Meldeauflagen aus einem früheren Verfahren vorgeworfen. Später initiierte die russische Justiz weitere Verfahren – unter anderem wegen Extremismus – und verurteilte ihn zu einer langen Haftstrafe.

Im Ausland wurden die Verfahren gegen Nawalny als politisch motiviert kritisiert. Zuletzt sass er in einem Gefängnis nördlich des Polarkreises, wo er im Februar 2024 starb.

Die russischen Behörden sprachen offiziell von einer natürlichen Todesursache des 47-Jährigen. Kritiker Russlands – und auch viele westliche Regierungen – gehen von einer gezielten Tötung aus.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft