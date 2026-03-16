Witziger Oscar-Moment: Wintour und Hathaway auf der Bühne

Keystone-SDA

Die früher "Vogue"-Chefin Anna Wintour (76) und "Der Teufel trägt Prada"-Star Anne Hathaway (43) sorgten bei der Oscar-Gala für Lacher, als sie gemeinsam Preise für Kostümdesign und Make-up überreichten.

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(Keystone-SDA) Als Hathaway die Modeikone dabei freundlich um einen Kommentar zu ihrem eleganten Abendkleid bittet, handelt sich die Schauspielerin eine gespielt scharfe Abfuhr ein. An anderer Stelle spricht Wintour sie mit «Danke dir, Emily» an.

Spätestens seit dem Erfolgsfilm «Der Teufel trägt Prada» (2006), in dem Meryl Streep eine unverkennbar auf Wintour basierende Modezarin spielt, hat die frühere Herausgeberin den Ruf einer bissigen Chefin weg. Hathaway verkörperte in der Komödie ihre junge Assistentin, Emily Blunt spielte eine ehrgeizige Kollegin namens Emily. Eine Fortsetzung der Modewelt-Satire soll im Mai in die US-Kinos kommen.

«Der Teufel trägt Prada» basierte auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die zuvor für Wintour gearbeitet hatte.