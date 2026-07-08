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WM-Viertelfinal darf in Zürich auch draussen gezeigt werden

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich lockert für den kommenden WM-Viertelfinal am Wochenende die Regeln: Sämtliche Lokale dürfen das Spiel sowohl drinnen als auch draussen übertragen. Das Spiel gegen Argentinien findet um 3 Uhr morgens in der Nacht auf Sonntag statt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die zuständige Stadträtin Karin Rykart (Grüne) verfüge eine Freinacht, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Um jene Anwohnerinnen und Anwohner zu schonen, die nicht fussballbegeistert sind, ist der Einsatz von Beamern und Verstärkeranlagen jedoch verboten. Die Lautstärke der Live-Übertragung dürfe die Umgebung nicht übermässig belasten, betonte die Stadt.

Die Schweizer Nati siegte am Dienstagabend gegen Kolumbien und steht damit zum ersten Mal seit 1954 in einem WM-Viertelfinal.

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