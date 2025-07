Wohnhaus in Hägglingen AG durch Lieferwagen-Brand beschädigt

Keystone-SDA

Ein bei einem Wohnhaus parkierter Lieferwagen ist am Freitagmorgen in Hägglingen AG in Brand geraten. Die Flammen griffen auf den Scheunenteil des ehemaligen Bauernhauses über und beschädigten die Liegenschaft stark.

(Keystone-SDA) Weshalb der Lieferwagen kurz nach 06.00 Uhr in Flammen aufgegangen ist, ist noch nicht abschliessend geklärt. Doch die Aargauer Kantonspolizei hat eine Vermutung: «Nach ersten Erkenntnissen waren im Lieferwagen ölgetränkte Lappen gelassen worden, welche sich selbst entzündet haben könnten», heisst es in einer Medienmitteilung.

Das Fahrzeug war gemäss Polizeiangaben in der Nacht auf Freitag vor dem Wohnhaus parkiert. Ein Anwohner bemerkte dann am frühen Morgen, dass dieses brennt. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand nicht nur der Lieferwagen, sondern auch der Scheunenteil bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere hunderttausend Franken.