Wohnhaus in Limassol stürzt ein – mindestens ein Opfer

Keystone-SDA

In einem Vorort der zyprischen Hafenstadt Limassol ist ein Teil eines zweistöckigen Wohngebäudes eingestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden sei ein Mensch ums Leben gekommen; drei weitere wurden verletzt. Die Feuerwehr suchte am Samstagabend in den Trümmern nach Verschütteten, berichteten der zyprische Rundfunk (RIK) und örtliche Nachrichtenportale.

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(Keystone-SDA) In dem Haus lebten Migranten afrikanischer Herkunft, sagten Nachbarn Reportern vor Ort. Der zyprische Rundfunk berichtete, das Gebäude sei in den vergangenen Monaten wiederholt von Ingenieuren als ungeeignet eingestuft worden.