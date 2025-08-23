Wohnhaus in Lugano nach Brand evakuiert

Keystone-SDA

In einem Wohnhaus an der Via Giuseppe Maggi in Lugano ist in der Nacht auf Samstag kurz nach Mitternacht ein Brand ausgebrochen. Rund dreissig Bewohnerinnen und Bewohner mussten vorsorglich evakuiert werden, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer sei im sechsten Stock ausgebrochen, hiess es weiter. Drei Personen, die Symptome einer Rauchvergiftung beklagt hätten, seien zur Kontrolle ins Spital gebracht worden.

Die Flammen seien von der Feuerwehr gelöscht worden. Neben der Kantonspolizei standen auch die Stadtpolizei Lugano sowie die Rettungskräfte der Croce Verde im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gang.

Für die Löscharbeiten wurden die Via Giuseppe Maggi und die Via Industria vorübergehend für den Verkehr gesperrt.