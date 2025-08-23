The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Wohnhaus in Lugano nach Brand evakuiert

Keystone-SDA

In einem Wohnhaus an der Via Giuseppe Maggi in Lugano ist in der Nacht auf Samstag kurz nach Mitternacht ein Brand ausgebrochen. Rund dreissig Bewohnerinnen und Bewohner mussten vorsorglich evakuiert werden, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer sei im sechsten Stock ausgebrochen, hiess es weiter. Drei Personen, die Symptome einer Rauchvergiftung beklagt hätten, seien zur Kontrolle ins Spital gebracht worden.

Die Flammen seien von der Feuerwehr gelöscht worden. Neben der Kantonspolizei standen auch die Stadtpolizei Lugano sowie die Rettungskräfte der Croce Verde im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gang.

Für die Löscharbeiten wurden die Via Giuseppe Maggi und die Via Industria vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft