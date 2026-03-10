Wohnkosten belasten Sozialhilfebudgets im Kanton Luzern stärker

Keystone-SDA

Im Kanton Luzern beanspruchen die Wohnkosten einen immer grösseren Anteil der Sozialhilfebudgets. Auch die Kosten für die medizinische Grundversorgung nehmen zu, wie Statistik Luzern (Lustat) am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Wohnkosten in den Sozialhilfebudgets sind im Kanton Luzern zwischen 2014 und 2023 teuerungsbereinigt um 5,6 Prozent gestiegen, wie Lustat in einer Fokusanalyse aufzeigt. Besonders stark war mit 13,2 Prozent der Anstieg bei Paaren ohne Kinder.

Regional gibt es Unterschiede: So flossen in der Stadt Luzern 2023 rund 46,5 Prozent der Unterstützungsbudgets in die Wohnkosten, während es im Entlebuch 41,8 Prozent waren. Die durchschnittlich angerechneten Wohnkosten lagen in der Stadt bei 1146 Franken, im Entlebuch bei 1026 Franken.

Die Kosten für die medizinische Grundversorgung stiegen zwischen 2014 und 2023 von 98 auf 113 Franken. Am deutlichsten zugenommen hat laut Lustat der Betrag bei den Einzelpersonen in Mehrpersonenhaushalten.

Sozialhilfequote bei Asylsuchenden deutlich gesunken

Im Asyl- und Flüchtlingsbereich zeigen sich laut Communiqué unterschiedliche Entwicklungen. 2024 erhielten 79,7 Prozent der anerkannten Flüchtlinge und 72,2 Prozent der Asylsuchenden wirtschaftliche Sozialhilfe. Seit 2016 ist die Sozialhilfequote bei den Asylsuchenden um 26,4 Prozent gesunken.

Auch bei Personen mit Schutzstatus ging die Sozialhilfequote zurück: von 96,3 Prozent im Jahr 2022 auf 76,9 Prozent im Jahr 2024. In der gleichen Zeitspanne hat sich die Erwerbsquote von 15,1 Prozent auf 32,8 Prozent deutlich erhöht.

Die Zahl der Sozialhilfebeziehenden nahm im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent ab. Ende 2024 lebten im Kanton Luzern 4111 Personen mit Schutzstatus S.