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Wohnmobil gegönnt: Haft für schottischen SNP-Schatzmeister

Keystone-SDA

Weil er sich auf Parteikosten Luxusartikel kaufte, muss der frühere Schatzmeister der schottischen Unabhängigkeitspartei SNP mehr als fünf Jahre in Haft. Das entschied ein Richter in der schottischen Hauptstadt Edinburgh.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Peter Murrell hatte zugegeben, insgesamt 400.000 Pfund (etwa 460.000 Euro) an Parteigeldern veruntreut zu haben.

Der Ex-Mann der früheren schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon kaufte sich dafür unter anderem ein Wohnmobil für mehr als 124.000 Pfund, mehrere Autos, Schmuck, Einrichtungsgegenstände und Designer-Kugelschreiber. Sturgeon, die während der Ermittlungen auch kurzzeitig festgenommen wurde, gab an, von den Machenschaften ihres damaligen Partners nichts mitbekommen zu haben. Sturgeon wurde nicht angeklagt.

Der Fall hatte auch deswegen für Ärger gesorgt, weil die Partei Spenden für ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum gesammelt hatte, das aber nie stattfand.

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