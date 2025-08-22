Wohnmobillenker fährt als Falschfahrer auf der Walensee-Autobahn

Keystone-SDA

Ein Wohnmobilfahrer auf der Durchreise ist am Donnerstagabend auf der A3 am Walensee als Falschfahrer auf der Nordspur gefahren. Nach einem Fotohalt an einer Nothaltestelle in der Nähe von Murg wendete der 21-Jährige das Fahrzeug und fuhr in der falschen Richtung nach Süden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Durch Warnzeichen entgegenkommender Fahrzeuge bemerkte der Junglenker seinen Irrtum und wendete abermals, wie die Kantonspolizei Glarus am Freitag mitteilte. In Weesen nahm er die Ausfahrt und fuhr dann auf der richtigen Fahrspur Richtung Chur. In Mels wurde er von der Polizei angehalten und zur Rechenschaft gezogen.