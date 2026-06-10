Wohnraum für 120 Studierende in Biel geplant

Keystone-SDA

In der Stadt Biel soll in der Nähe des neuen Fachhochschulcampus ein Wohngebäude für 120 Studierende entstehen. Das Land gehört einem privaten Eigentümer. Die Stadt begleitet das Vorhaben eng. Zur Qualitätssicherung wird ein Projektwettbewerb durchgeführt.

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(Keystone-SDA) Die Stadt hat ihre Vorgaben, insbesondere zu Mobilität, Klimamassnahmen und zur Aufwertung des Ufers der Madretsch-Schüss, im Wettbewerbsprogramm verankert, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Der Gemeinderat hat das Wettbewerbsprogramm und die Planungsvereinbarung mit der Grundeigentümerschaft genehmigt. Der Projektwettbewerb soll noch im laufenden Jahr stattfinden. Der Baubeginn ist für 2029 vorgesehen.

Das südliche Bahnhofgebiet in Biel befindet sich im Wandel. Voraussichtlich Ende 2028 wird der neue Campus der Berner Fachhochschule eröffnet. Dort werden über 2500 Studierende ausgebildet. Damit entstehe auch Bedarf nach studentischem Wohnen, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung.

Das Grundstück liegt an der Ecke Alfred-Aebi-Strasse/Murtenstrasse. In einer ersten Etappe soll auf der bestehenden Tiefgarage ein Wohngebäude für rund 120 Studierende gebaut werden. In einer zweiten Etappe ist ein weiteres Gebäude mit Wohnungen und Gewerbeflächen im Erdgeschoss vorgesehen.