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Wohnung in Chur GR bei Brand komplett zerstört

Keystone-SDA

In der Nacht auf Dienstag ist es in einer Wohnung in Chur zu einem Brand gekommen. Zwei Personen wurden gemäss Polizeiangaben wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ambulant versorgt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um 4.50 Uhr meldete ein Mann gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag, dass es in seiner Wohnung im Industriegebiet von Chur brenne. Die Feuerwehr Chur löschte den Brand sowohl in der Wohnung als auch im Flur des Hauses. Die Wohnung wurde laut Mitteilung komplett zerstört.

Der Melder und sein Wohnungsnachbar wurden durch ein Team der Rettung Chur mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ambulant betreut. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Brand auf eine unbeaufsichtigte Wasserpfeife zurückzuführen. Der Sachschaden am Gebäude beträgt gemäss Polizeiangaben mehrere hunderttausend Franken.

Am Dienstag brannte es ausserdem in der Sammelstelle in Thusis GR beim Bahnhof. Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden deuten darauf hin, dass mutmasslich Akkus von Bohrmaschinen den Brand verursachten. Während des Einsatzes der Feuerwehr Thusis mussten gemäss Mitteilung der Kantonspolizei zwei Fahrleitungen abgeschaltet werden, der Bahnbetrieb blieb jedoch eingeschränkt gewährleistet. Die Zufahrtsstrasse zum Bahnhof wurde nach 14 Uhr wieder freigegeben.

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