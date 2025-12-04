The Swiss voice in the world since 1935
Wohnungsbrand in Zürich fordert drei Verletzte

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Kreis 2 der Stadt Zürich sind am Donnerstagmorgen drei Personen verletzt worden. Zwei davon mussten ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Donnerstag kurz nach 9 Uhr rückte ein Grossaufgebot zu dem Brand in einer Wohnung in Leimbach aus, wie Schutz und Rettung Zürich am Donnerstag mitteilte. Zwei Bewohner wurden samt Hund durch die Berufsfeuerwehr aus dem Haus gerettet. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen.

Drei Personen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden, zwei davon wurden anschliessend mit Rauchgasvergiftungen hospitalisiert. Der Hund kam unversehrt davon.

Die betroffene Wohnung wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens dürfte beträchtlich sein. Die Brandursache wird untersucht.

