Wohnungsmieten sind in der Region Basel gestiegen

Keystone-SDA

Die Wohnungsmieten sind in der Region Basel im Vergleich zum Vorjahr weiterhin gestiegen. Eine Ausnahme ist das Laufental. Dies zeigt der am Dienstag veröffentlichte Immobilienmarktbericht der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB).

(Keystone-SDA) Im dritten Quartal 2025 lagen die Angebotsmieten im restlichen Baselbiet, Basel-Stadt und im Fricktal zwischen 2 und 3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Abgesehen vom Stadtkanton und dem Unteren Baselbiet liegen die Mietpreise weiterhin unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt, wie es im Bericht heisst.

Die Angebotsziffer, also das Verhältnis der ausgeschriebenen Wohnungen zum Bestand, betrugen in Basel-Stadt und im Fricktal 4 Prozent, im Laufental 6 Prozent. Damit hat sich das Angebot in der Region Basel zwar reduziert, bleibt aber gemäss BLKB-Bericht über dem nationalen Vergleichswert von 3,6 Prozent.

Preisanstieg auch bei Einfamilienhäusern

Die Preise für Einfamilienhäuser sind in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Als Treiber dieser Entwicklung nennt die Studie neben dem Bevölkerungswachstum auch steigende Realeinkommen und das tiefe Zinsniveau.

Besonders spürbar war der Anstieg in Basel-Stadt mit 42 Prozent sowie im Fricktal mit 47 Prozent. Im Baselbiet sind die Preise gestiegen, jedoch moderater als im Landesdurchschnitt von 43 Prozent.

Die höchsten Einfamilienhauspreise sind in Basel-Stadt und dem Unteren Baselbiet zu finden. Ein «typisches Objekt» mit 6 bis 6,5 Zimmern kostet gemäss Bericht im Durchschnitt 1,9 respektive 1,5 Millionen Franken. Im oberen Preissegment kosten sie mindestens 2,5 Millionen Franken.

Günstiger ist ein Einfamilienhaus im Fricktal mit einem Preis von durchschnittlich 1,3 Millionen Franken. Entsprechen ist dort die Nachfrage mit 16 Kaufinteressenten pro Haus gleich hoch wie im Stadtkanton, wie es weiter heisst. Die Preise der Eigentumswohnungen sind ebenfalls gestiegen, doch etwas moderater als bei den Einfamilienhäusern.