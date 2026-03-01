Wolf tappt in Hütten ZH in Fotofalle

Keystone-SDA

In Hütten ZH ist am Sonntagmorgen ein Wolf in die Fotofalle getappt. Der kantonale Wolfswarndienst rief dazu auf, die bestehenden Herdenmassnahmen zu überprüfen und allenfalls anzupassen.

(Keystone-SDA) Die Fotofalle habe um 8.36 Uhr auf dem Gemeindegebiet von Hütten den Wolf erfasst, hiess es auf der Strickhof App am Sonntagnachmittag.

Im Kanton Zürich wurde in den vergangenen Monaten mehrmals ein Wolf gesichtet. Das letzte Mal vor etwas mehr als einer Woche – ebenfalls im Raum Hütten.

Mitte November 2025 hatte ein Wolf in der Nähe von Hausen am Albis sieben Schafe getötet. Das Amt für Landschaft und Natur bereitete damals deshalb eine Wolfs-Abschussbewilligung vor. Ob es sich nun in der Region Hütten um den gleichen Wolf handelt wie damals in Hausen am Albis, ist unklar.

Die Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich informiert seit 2018 mit dem «Infodienst Wolf» über Wolfsereignisse, damit Tierhaltende rechtzeitig Schutzmassnahmen ergreifen können. Seit Oktober 2025 erfolgen die Meldungen über die Strickhof App und nicht mehr via SMS.