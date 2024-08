Wolfsnachwuchs im Schweizerischen Nationalpark

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Ein Wolfspaar hat im Schweizerischen Nationalpark (SNP) erneut Nachwuchs erhalten. Die Mitarbeitenden des SNP gehen von mindestens drei Jungtieren aus. Sie tappten in eine Fotofalle. Obwohl sich das Rudel in der Nähe von Wanderwegen aufhalte, bestehe keine Gefahr.

Auch habe das Fuorn-Rudel in diesem Jahr kein einziges Nutztier gerissen, schrieb der SNP am Freitagmorgen in einem Communiqué. Vielmehr verspeisten die Wölfe Hirsche und Gämsen. Davon zeugten Kadaver-Funde diesen Frühsommer.

Trotz der relativen Nähe zur Ofenpassstrasse und Wanderwegen sei es sehr schwierig, die Tiere zu beobachten. Deshalb bestehe auch für die Parkbesuchenden, “die ausschliesslich tagsüber auf den Wanderwegen unterwegs sind und sich an die Schutzbestimmungen im Nationalpark halten, keinerlei Gefahr durch Wölfe”, schrieb der SNP weiter.

Bekannte Wolfseltern

Die Elterntiere F98 und M312 sind den Parkwächterinnen und Parkwächtern bereits bekannt. Schon im vergangenen Jahr zog das Paar einen Wurf von acht Jungtieren in der Ofenpassgegend auf. Im Winter folgten die Wölfe den Hirschen ins Tal und wurden im Frühjahr auch in Siedlungsnähe beobachtet. Bis zu den Kadaver-Funden war unklar, ob sich die Tiere wieder in ihr Sommerrevier begeben würden.

Jetzt wird mittels weiterer Fotofallen ermittelt, ob das Paar noch mehr Welpen hat. Ausserdem möchte der Nationalpark das Geschlecht der Tiere mittels genetischer Analyse bestimmen.