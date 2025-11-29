Xherdan Shaqiri und seine Sympathien für Gianni Infantino

Keystone-SDA

Der Schweizer Spitzenfussballer Xherdan Shaqiri pflegt offenbar ein besonders gutes Verhältnis mit dem Schweizer Fifa-Präsidenten Gianni Infantino. Sie hätten schon immer Sympathien füreinander gehabt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Beim FC Basel gehört der mittlerweile 34-jährige Shaqiri noch immer zu den Leadern. Aus dem Kreis der Schweizer Nationalmannschaft hat sich der gebürtige Kosovare aber nach der letzten Europameisterschaft im Sommer 2024 zurückgezogen. Auf die WM im kommenden Sommer in Nord- und Mittelamerika freut sich der Basler «als Aussenstehender», wie er in einem Interview mit den Zeitungen von CH Media erzählt.

Er wisse noch nicht, ob er als Experte für einen TV-Sender vor Ort sein werde. «Im Moment will ich aber lieber als Fan und Tourist gehen. Ich habe ja immer noch eine Wohnung in Chicago», so der ehemalige Internationale.

Freuen tut sich Shaqiri nicht nur auf die Spiele, sondern offenbar auch auf Gianni Infantino. Er habe einen guten Draht zum Fifa-Präsidenten, plaudert der Fussballer. Dies seit einem gemeinsamen Flug von London heim. «Seither schreiben wir uns regelmässig.»

Infantino habe kürzlich einen Preis im Kosovo erhalten, da habe er ihm gratuliert, so Shaqiri weiter. Er selbst habe auch schon Nachrichten zu Neujahr oder zum Meistertitel mit dem FCB erhalten. «Wir hatten schon immer Sympathien füreinander.»

Eine Rückkehr in das Schweizer Nationalteam ist für Xherdan Shaqiri kein Thema. Dass es das Team von Trainer Murat Yakin erneut an die WM geschafft hat, empfindet Shaqiri als «einfach schön». Er sei stolz auf die Mannschaft. «Ich werde sie (die Mannschaft – Red.) immer verfolgen und freue mich auch sehr auf die WM aus der Aussenperspektive. Aber ja, es ist gut, haben sie es auch ohne mich geschafft», liess sich der Fussballprofi zitieren.