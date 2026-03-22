Yannik Zamboni bestätigt Beziehung mit Model

Keystone-SDA

Yannik Zamboni hat laut "Blick" seine Beziehung mit dem portugiesischen Model Sérgio Simões öffentlich gemacht. Die beiden hätten sich im September 2025 über die Dating-App Grindr in Zürich kennengelernt und seien rasch ein Paar geworden.

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(Keystone-SDA) «Als sich unsere Blicke zum ersten Mal gekreuzt haben, habe ich mich verliebt», sagte Simões zur Zeitung. Die Kennenlernphase sei kurz, intensiv und sehr eng gewesen, da sie sich fast täglich gesehen hätten, ergänzte Zamboni.

Nach drei Jahren als Single sagte der Modeschöpfer über seinen neuen Partner: «Ich mag an Sérgio besonders, dass er mich so nimmt, wie ich bin, und mich bedingungslos liebt».

Seit Februar würden die beiden offiziell in Zürich zusammenleben. Es sei für Zamboni von Vorteil, dass sein Partner ebenfalls Erfahrung in der Modebranche habe. Man könne sich auf Augenhöhe austauschen und sich gegenseitig mit Kontakten unterstützen.