Ypsomed steigert Umsatz im Halbjahr und bestätigt Ausblick

Keystone-SDA

Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich gewachsen. Auch den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt es.

(Keystone-SDA) Der konsolidierte Umsatz von Ypsomed stieg per Ende September um 11,9 Prozent auf 362,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ypsomed hat zuletzt das Diabetes-Geschäft verkauft, welches noch zu einem Teil eingeflossen ist.

Im fortgeführten Geschäftsbereich Delivery Systems (YDS) allein stiegen die Verkäufe um 21,0 Prozent auf 266,6 Millionen Franken. Das Wachstum sei dabei vor allem vom gesteigerten Absatz von Autoinjektoren angeschoben worden. Eine gute Entwicklung habe es auch im Projektgeschäft gegeben.

Auch beim Gewinn ging es deutlich nach oben. So kletterte der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT um drei Viertel auf 151,7 Millionen Franken. Hier wirkte sich vor allem der Verkauf des Insulinpumpengeschäfts an TecMed mit einem einmaligen Gewinn in Höhe von 74,6 Millionen Franken positiv aus.

Bei YDS alleine lag der EBIT bei 86,5 Millionen, was einem Plus von 32,4 Prozent zur Vorjahresperiode entspricht. Die entsprechende Marge lag bei 32,4 Prozent.

Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 hat das Ypsomed-Management bestätigt. So soll das Wachstum im fortgeführten Geschäft Delivery Systems bei rund 20 Prozent liegen. Beim EBIT wird unverändert ein Wert zwischen 190 und 210 Millionen Franken angepeilt.