Zürcher «Parkhausmörderin» erhofft sich Perspektive durch Therapie

Die als "Parkhausmörderin" bekannte 52-jährige Frau kämpft vor dem Zürcher Obergericht für eine Umwandlung ihrer Verwahrung in eine stationäre Massnahme. Sie sitzt seit 1998 im Gefängnis.

(Keystone-SDA) «Ich erhoffe mir in erster Linie eine Perspektive», sagte die Frau im Hinblick auf die von ihr beantragte Umwandlung der Verwahrung in einer stationäre Massnahme mit Therapie. Im Gegensatz zur Verwahrung ist bei einer stationären Massnahme eine Entlassung aus dem Gefängnis zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft will eine Umwandlung der Verwahrung verhindern. Sie beantragte an der Verhandlung vor dem Zürcher Obergericht ein neues Gutachten über die 52-Jährige. Sie tötete 1991 in einem Zürcher Parkhaus eine 29-jährige Frau. 1997 tötete sie ebenfalls in der Stadt Zürich eine weitere Frau. Nach einem Mordversuch 1998 wurde sie gefasst. 2001 wurde sie zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung verurteilt.