Zürcher Ärzte stellen 160 «Soziale Rezepte» aus

Schuldenberatung oder neue Wohnung auf Rezept: Die Stadt Zürich verschreibt seit einem halben Jahr so genannt "Soziale Rezepte". 160 solcher Rezepte stellten Ärztinnen und Ärzte bisher aus.

(Keystone-SDA) Die «Sozialen Rezepte» richten sich primär an Patientinnen und Patienten, bei denen eine medizinische Behandlung alleine keine Verbesserung bringt, etwa Long-Covid-Betroffene oder Schmerzpatienten.

Bei ihnen soll der Heilungsprozess mit Aktivitäten ergänzt werden. Verschrieben werden die «Sozialen Rezepte» in fünf Ambulatorien des Stadtspitals. Die Ärztinnen und Ärzte leiten Betroffene an so genannte «Link Worker» weiter, die dann die passenden Angebote für sie organisieren.

Zufrieden mit dem Start

Im Jahr 2024 hatte das Stadtparlament für einen Pilotversuch 2,5 Millionen Franken genehmigt. Im Juli 2025 startete das Projekt. Die Stadt zeigt sich mit den ersten sechs Monaten zufrieden. Über 160 «Soziale Rezepte» seien ausgestellt worden, teilte sie am Dienstag mit.

Im Fokus standen soziale Belastungen, die sich direkt auf die Gesundheit auswirken können, beispielsweise ein drückender Schuldenberg oder eine problematische Wohnsituation.

65 Prozent der «Sozialen Rezepte» gingen an Frauen, 35 Prozent an Männer, wobei die meisten Patientinnen und Patienten entweder unter 34 Jahren oder dann über 50 sind. Die meisten von ihnen sind nicht oder nicht mehr erwerbstätig.

Idee aus Grossbritannien

Die Idee wurde in den 1990er-Jahren in Grossbritannien entwickelt, dort unter dem Namen «Social Prescribing». Das Konzept gibt es seit einigen Jahren auch in Österreich.

Lanciert wurde das Zürcher Projekt wegen eines Vorstosses der AL. Es bestehe natürlich auch die Hoffnung, dass damit das Gesundheitswesen entlastet werden könne, sagte AL-Gemeinderat Moritz Bögli 2024 bei der dazugehörigen Debatte im Parlament.

Dagegen stimmten die Bürgerlichen. Mit den bisherigen Strukturen könnten die Bedürfnisse doch bereits abgedeckt werden, fanden sie. Das sei eine Bewirtschaftung von Luxusproblemen.