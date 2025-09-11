The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zürcher Anklägerin fordert lebenslängliche Freiheitsstrafe für Mord

Keystone-SDA

Die Staatsanwältin hat für die Tötung einer Prostituierten in Richterswil ZH eine lebenslängliche Freiheitsstrafe gefordert. Der Beschuldigte habe den Tod des Opfers gewollt, die Tat sei als Mord zu werten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Es gebe keinen Zweifel, dass der 38-Jährige die Frau tötete, sagte die Staatsanwältin am Mittwoch. Sein 20-minütiger Notruf belaste ihn schwer. Darin habe er unter anderem gesagt, die Frau sei tot wegen seinen Schlägen, sie habe ihn bestohlen und er habe sie «mit allem drum und dran geschlagen». Er sei immer gewalttätiger geworden.

Der Beschuldigte bagatellisiere seinen Tatbeitrag massiv. Die schweren Verletzungen könnten nur durch ihn verursacht worden sein, er sei mit dem Opfer alleine in der Wohnung gewesen. «Er war ihr körperlich überlegen, die Frau hatte auch gar keinen Grund, ihn anzugreifen», sagte sie.

Die Tötung sei ein «Overkill» gewesen, sagte die Staatsanwältin. Sowohl die Schläge, als auch das Würgen hätten zum Tod geführt. Die Verletzungen der Frau seien massiv gewesen. «Er wollte die Herausgabe des Geldes aus ihr herausprügeln», sagte die Staatsanwältin. Er habe völlig kaltblütig und menschenverachtend gehandelt.

«Hundertprozentig» nicht zugestochen

Der Beschuldigte sagte zuvor, er habe «hundertprozentig» nicht mit einem Messer zugestochen oder ihren Kopf auf den Boden geschlagen. An vieles könne er sich aber nicht mehr erinnern, «alles ist verschwommen». Die schweren Verletzungen könne er sich nicht erklären, er habe aber «etwa eine halbe Stunde» versucht, sie wiederzubeleben. Es tue ihm alles «mega leid».

Er sei in Panik geraten, habe wegen dem vermeintlich gestohlenem Geld Angst gehabt und weil er sie betrogen habe, seine Partnerin zu verlieren. «Ich dachte mein Leben sei vorbei», sagte er. Es zum Streit mit dem Opfer gekommen. Zuvor hätten sie sich gut unterhalten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft