Zürcher Arbeitslosenquote bleibt stabil bei 3 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich ist im Februar stabil bei 3 Prozent geblieben. Welche Auswirkungen die jüngsten Ereignisse im Mittleren und Nahen Osten auf die Zürcher Wirtschaft haben, lässt sich gemäss Amt für Wirtschaft und Arbeit noch nicht abschätzen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ende Februar beurteilte eine Mehrheit der Zürcher Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage noch als gut oder befriedigend. Eine Mehrheit der Branchen rechnete zudem weiter mit einer unveränderten oder gar zunehmenden Beschäftigung, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.

Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren Ende Februar 26’730 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind 148 Personen weniger als im Januar.

